بلماضي يكشف عن موعد إعتزال ركائز الخضر دوليا !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن موعد إعتزال ركائز المنتخب الوطني دوليا، خصوصا اللاعبين الذين تقدموا في السن.

وأجرى الناخب الوطني حوارا مع التلفزيون الجزائري أمس الإثنين في برنامج ” بعيدا عن الميادين” أين كشف عن العديد من الأمور التي تخص الخضر قائلا:

“بخصوص نهائيات كأس العالم 2022 أعد الشعب الجزائري بأن يكونوا حاضرين معنا هنا في قطر”.

وأضاف: “نهائيات كأس العالم ستكون تحدي كبير بالنسبة لنا، وهي منافسة مهمة للبد، وللاعبين خصوصا اللاعبين الذين ستكون المنافسى الأخيرة بالنسبة لهم على غرار فغولي ومبولحي”.