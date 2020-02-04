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بلماضي يكشف عن موعد إعتزال ركائز الخضر دوليا !

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بلماضي يكشف عن موعد إعتزال ركائز الخضر دوليا !
بقلم يونس رزيق

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن موعد إعتزال ركائز المنتخب الوطني دوليا، خصوصا اللاعبين الذين تقدموا في السن.

وأجرى الناخب الوطني حوارا مع التلفزيون الجزائري أمس الإثنين في برنامج ” بعيدا عن الميادين” أين كشف عن العديد من الأمور التي تخص الخضر قائلا:

“بخصوص نهائيات كأس العالم 2022 أعد الشعب الجزائري بأن يكونوا حاضرين معنا هنا في قطر”.

وأضاف: “نهائيات كأس العالم ستكون تحدي كبير بالنسبة لنا، وهي منافسة مهمة للبد، وللاعبين خصوصا اللاعبين الذين ستكون المنافسى الأخيرة بالنسبة لهم على غرار فغولي ومبولحي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768498

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