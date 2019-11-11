بلماضي يكشف عن نصيحة بطل العالم قبل كان 2019!

الرياضة
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بلماضي يكشف عن نصيحة بطل العالم قبل كان 2019!
بقلم يونس رزيق

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الحديث الذي دار بينه وبين المدرب الفرنسي ديدي ديشان خلال المحاضرة التي ألقاها بلندن.

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

“إلتقيت ديشان قبل 6 أشهر في لندن خلال أحد الحفلات، تحدث عن كأس امم إفريقيا وحدثني عن تجربته في كأس العالم قلت له أنه كان دفاعي عندما أشرك ماتويدي على اليسار بالرغم من تواجد ديمبلي”

وأجابه ديشان: “أنا لم أخطط لهذا..الخطة جاءت هكذا واللاعبين إرتاحو لها… وهنا يخطأ بعض المدربين اللاعبين هم من يقررون عندما يجدون راحتهم”.


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