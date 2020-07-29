بلماضي يكشف عن هدف الخضر في حالة التأهل لمونديال قطر 2022 !

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن الهدف الأساسي للمنتخب الوطني، في حالة التأهل لمونديال قطر 2022.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الحكاية لا تصدق.. عندما تعلم أن دولة قطر ستنظم كأس العالم وأنا سأكون مدرب للجزائر نسبة حدوث هذا الأمر كانت 0.1%”.

وأضاف: “قبل التفكير في المونديال علينا التأهل أولا.. الأمور لن تكون سهلة ولكن لدينا فرصتنا وسنلعب من أجل ذلك”.

وتابع: “لن نذهب إلى المونديال من أجل المشاركة فقط، علينا أن نؤمن بتحقيق المستحيل، يجب أن يكون لدينا طموح كبير”.

وختم كلامه: “ربما القدر سيقودني إلى الإشراف على الخضر في المونديال في البلد الذي أصبحت بفضله مدربا”.