بلماضي يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سهرة اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

وضمت القائمة التي كشف عنها بلماضي، 25 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى وهم: ماندريا، زغبة، وبن بوط.

كما وجه بلماضي الدعوة لثمانية مدافعين: عطال، غيتون، ماندي، توغاي، بن سبعيني، توبة، لوصيف، وآيت نوري.

وشهد وسط ميدان الخضر عودة سفيان فيغولي، إلى جانب كل من: زروقي، زرقان، عوار، عبد اللي، قادري، وبوداوي.

وعلى مستوى خط الهجوم، وجه جمال بلماضي الدعوة لـ: رياض محرز، بوعناني، بن رحمة، شعيبي، بونجاح، ومحيوص.

يذكر أن التربص المقبل للخضر، المقرر ما بين 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، ستتخلله مباراة تنزانيا في السادس من ذات الشهر، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023″، تليها ودية السنغال يوم 12 سبتمبر.