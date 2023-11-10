بلماضي يكشف قائمة لاعبيه المعنية بتربص الخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر المعنية بمواجهتي الصومال وموزمبيق.

وعرفت قائمة الخضر تواجد عدد من الكوادر المنتظر، أن يلتحقوا مثل ماندي وبن سبعيني ومحرز و البقية.

فيما شهدت القائمة عودة كل من بونجاح و بن طالب و أدم وناس إلى المنتخب. الذي يبدو أن الكوتش بلماضي يريد تواجدهم في كتيبة في الكان المقبل.

كما عرفت استبعاد بن رحمة و زرقان وبوعناني و بلومي لدواعي فنية، فيما تبقى قضية بن رحمة القضية اللغز في المنتخب.

وسيواجه القائد رياض محرز ورفقائه الصومال يوم 16 نوفمبر بملعب نيلسون مانديلا في براقي، ثم لقاء منتخب موزمبيق يوم الأحد 19 نوفمبر بمدينة مابوتو عاصمة موزمبيق.

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