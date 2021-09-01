بلماضي يكشف كل شيء بخصوص المنح التي يتلقاها اللاعبون مع الخضر

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف بخصوص الأموال والمنح التي يتحصل عليها هو واللاعبون من طرف “الفاف” مُقابل النتائج التاريخية التي يُحققونها خلال الأعوام الماضية، والتي كان آخرها التتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.

وقال التقني :”أريد أن أؤكد لكم، بأن الجانب المالي لا يمثل أولوية بالنسبة للاعبينا، هم متعلقون أولا بالراية الوطنية، ولم يسبق لهم وأن تحدثوا عن هذا على هذه النقطة مع الفاف”.

وأضاف :”لقد تحصلنا على ما تحصلنا عليه، وفيها بركة، قبل الكان لم نتطرق تماما لهذه المسألة والرئيس زطشي هو الذي فاتحنا في الموضوع، وتم حسم الأمور في فترة لا تتجاوز العشر دقائق”.

وختم :”الأمر المفروغ منه، هو أن لاعبينا لا يتواجدون معنا من أجل الأموال، ولم يكن هناك جدول منح”.