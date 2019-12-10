بلماضي يكشف كل شيء بشأن ماكسيم لوبيز!

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي، النقاط على الحروف بخصوص إمكانية رؤية ماكسيم لوبيز، مع مُحاربي الصحراء في أقرب الآجال الممكنة.

وصرّح الرجل الاول في الخضر لجريدة “لابروفونس” قائلا :”لا لم أتحدث معه تماما”.

وواصل :”بطبيعة الحال فكرت فيه، مثلما فكرت في أي لاعب قادر على تدعيم صفوف تشكيلتي”.

وأردف :”أنا أتابع وأراقب، ولكني لم أتقرب منه لحد الساعة، ولا يجب أن ننسى بأنه لاعب دولي مع آمال فرنسا”.

وختم :”لا ندري ما الذي يريد فعله في المُستقبل، ويُمكن في يوم من الأيام أن أقوم بأمر أكثر من مُراقبته”.