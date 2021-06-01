بلماضي يكشف ما طلبه من عطال بعد عودته للخضر

عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته بإسترجاعه لخدمات يوسف عطال، بعد أشهر طويلة غاب فيها هذا الأخير، بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها، طيلة الموسم المُنقضي. ووصف “الكوتش” الظهير الأيمن باللاعب ذي المستوى العالي والمهم جدا في تشكيلة الخضر.

وصرّح قائلا خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمركز سيدي موسى :”عطال عنصر مهم، وسعداء بعودته إلينا، لأنه يمتلك مستوى كبيرا، لقد غاب عنا طويلا، لدرجة أني طلبت منه الصعود فوق الطاولة من أجل الغناء، مثلما نفعله مع اللاعبين الذين ينضمون كجدد للمجموعة”.

وواصل في سياق مُتصل :”عطال سيقدم لنا إضافة كبيرة، مثله مثل هشام بوداوي، اللذين ضيعا العديد من التربصات خلال الفترة الماضية”.