“بلماضي” يكشف ما فعله بعد فضيحة “بلقبلة” الأخلاقية!

كشف الناخب الوطني، “جمال بلماضي” الخطوات التي قام بها بعد علمه بالخرجة غير الأخلاقية التي قام بها لاعبه “هريس بلقبلة”.

وقال في تصريحات للتفلزيون الجزائري :”لقد كان لنا مُشكل مؤسف مع بلقبلة، وهو ما جعلني أدرس كل الخيارات المُتاحة أمامي”.

وأضاف :”لقد فكرت اولا في جلب وسط ميدان جديد، متمثلا في محمد بن خماسة، والذي يمتلك عقلية رائعة ومُحترفة”.

ليُردف :”في نفس الوقت عاد إسم دولور للطاولة، خاصة وأن ملف تأهيله لدى الفيفا تم قبوله، لأقرر الإعتماد عليه مُباشرة”.

وتمنى الرجل الأول في “الخضر” أن يكون قد إتخذ القرار الأنسب، خاصة وأن موعد إنطلاق “الكان 2019” رسميا أصبح قريبا.