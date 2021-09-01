بلماضي يكشف موقفه من اللعب في المغرب بعد قطع العلاقات

أوضح الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه غير قلق من تنقل تشكيلته إلى المغرب، من أجل مُلاقاة بوركينافاسو، وتزامن ذلك مع قطع العلاقات بين الجزائر والمملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرّح بلماضي خلال ندوته الصحفية بمركز التحضيرات بسيدي موسى قائلا :”سنلعب في مراكش ويُفترض أن نتحصل على أفضل إستقبال ممكن، والسفر لمدة ساعة فقط، أمر رائع بالنسبة لنا، لأنه لن يؤثر علينا بدنيا، وسيسمح لنا بالإسترجاع بشكل سريع”.

وأضاف :”هل سيكون اللعب في المغرب مُشكلا؟ يفترض ألا يكون ذلك مُشكلا، ونحن ذاهبون الى هناك دون أي تخوف”.