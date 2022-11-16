بلماضي يكشف وضعية أوناس ويحدّد موعد اندماج مبولحي و بن سبعيني

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن موعد التحاق رامي بن سبعيني و الحارس رايس مبولحي قبل مباراة مالي.

وقال بلماضي في تصريح لـ “النهار”:” اليوم الأربعاء :”رامي بن سبعيني يعاني من إصابة خفيفة، و اليوم سيدخل إلى وهران من أجل الالتحاق بالفريق، لهذا أؤكد أنه معني بالمباراة, آدم أوناس لا يزال مع فريقه ووضعيته تختلف بعض الشيء”.

وأضاف بلماضي :” أوكيدجة نفس الشيء، زغبة يعاني من الاصابة، شعال خلفه واندمج معنا”.

كما اردف بلماضي قبل ساعات من مواجهة مالي :”مبولحي يندمج اليوم. و ماندريا سيلعب معنا أمام مالي ثم يتنقل الى ناديه. أود ان أشير إلى أن الفيفا أعطت الأندية أحقية التصرف في الاحتفاظ بخدمات لاعبيها أو السماح لهم بالمغادرة”.

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