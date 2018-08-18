بلماضي يكشّر عن أنيابه ويظهر شخصية قوية في أول ندوة صحفية !

أظهر الناخب الوطني جمال بلماضي شخصية قوية في أول ندوة صحفية ينشطها عقب تعيينه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

ورفض بلماضي الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين، بعدما وقف على حديث جانبي للصحفي الذي طرح السؤال.

وطالب بلماضي من الصحفيين عدم التطرق مجددا لقضية les binationaux، التي كسرت المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ومع بداية الندوة الصحفية طالب المدرب السابق لنادي الدحيل إلتزام الصمت بطريقة صارمة، وهي تعتبر سابقة في تاريخ المدربين الذين مروا على المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.