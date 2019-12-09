بلماضي يلتقي عدلي في مارسيليا وهذا ما دار بينهما!

كشف ياسين عدلي، لاعب نادي بوردو، بأنه إلتقى بالناخب الوطني جمال بلماضي، خلال تواجده في مارسيليا، سهرة يوم أمس الأحد.

وقال صاحب الـ19، خلال لقاء بوسائل الإعلام في المنطقة المُختلطة لملعب “فيلودروم” :”لقد إلتقينا، وقمت بإلقاء التحية عليه بكل إحترام”.

ليستدرك فيما بعد :”لكننا لم نتحدث، لقد إكتفينا بإلقاء التحية على بعضنا البعض”.

وواصل :”الجزائر منتخب رائع، وأعتقد بأني لم أصل المُستوى الذي يسمح لي باللعب معها أو مع فرنسا”.

يُذكر بأن خريج مدرسة باريس سان جيرمان، يبقى من العناصر المُتابعة من طرف بلماضي والفاف لتدعيم الخضر في المُستقبل.