بلماضي يلغي ندوته الصحفية

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، الغاء ندوته الصحفية التي تسبق انطلاق التربص المقبل للخضر.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن قرار الغاء هذه الندوة الصحفية التي كانت مقررة يوم الأحد، بمركز سيدي موسى.

وأرجع موقع الفاف، سشبب الغاء هذه الندوة الصحفية، إلى تغيير برنامج تربص المنتخب الوطني، بنقله من المركز التقني لسيدي موسى، إلى مدينة طبرقة التونسية.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض تربص من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، تتخلله مواجهة تنزانيا ضمن آخر جولة من تصفيات “كان 2023″، ومباراة ودية أمام منتخب السنغال.