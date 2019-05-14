“بلماضي” يلمّح لعودة “بلفوضيل” !!

لمّح الناخب الوطني جمال بلماضي، إلى عودة على الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل للمنتخب بعد تألقه اللافت رفقة ناديه الألماني هوفنهايم.

وجاءت تصريحات الرجل الأول في العارضة الفنية لـ”الخضر” في حوار خص به الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبور” القطرية.

أين قال: “بلدان شمال إفريقيا، غالبًا ما يكون مردود لاعبينا مع أنديتهم أفضل من المنتخب، وعلي دائما إيجاد الأفضل”.

مضيفا:”بلفوضيل عاد للتألق وبصم على 15 هدف في البطولة الألمانية، هذا يعني أنّه جاهز، لذا أنا أعول عليه”.

كما أشار بلماضي إلى أن بونجاح يبقى الأفضل، مقارنة بفعاليته مع “الخضر” خلافا بلفوضيل الذي سجل هدفين في 20 مشاركة.