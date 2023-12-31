قناة النهار بلماضي يمازح الصحفية بعدما سألته عن الحالة الذهنية ليوسف عطّال بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2023 - 13:03 شارك غرِّد أرسل 24 0 بلماضي يمازح الصحفية بعدما سألته عن الحالة الذهنية ليوسف عطّال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N8TKJ اقرأ أيضا طالع هابط: بعد 10 سنوات من المعاناة مواطنو بشقرون ببسكرة يحرجون السلطات بطريقة حضرية قناة النهار 24 ديسمبر سري جدا : سرقات تطال السيارات و لواحقها .. شهادات لضحايا مازالوا تحت الصدمة قناة النهار 26 ديسمبر أنوار: مع نفسي كنت نقول لوكان ربي يعطيني طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة أجهضه قناة النهار 20 ديسمبر تخلطت على المباشر بين محمد سعد الأمين والأستاذ قرميط.. "كنت ضحيتك و الأخير يرد سأقاضيك" قناة النهار 16 ديسمبر صريح جدا / هل يستطيع الجزائري إخفاء مشاعر الغيرة !؟ قناة النهار 22 ديسمبر فرح ياسمين: "رحت بـ 1400 اورو وما تحاوزتش من دبي" قناة النهار 10 ديسمبر صريح جدا : جزائريون يروون قصصاً مؤثرة عن خذلان أقرب الناس إليهم قناة النهار 17 ديسمبر 1200 دج سعر اللحوم في رمضان .. التفاصيل قناة النهار 28 ديسمبر بلا زعاف مع أ. الدكتور نور الدين بكيس : هكذا تنتقل الأخلاق بالعدوى قناة النهار 13 ديسمبر سائق سيارة "في تي سي" .. ضربوني بالبومبا غاز ووالموس وحبو يسرقولي الطوموبيل قناة النهار 26 ديسمبر