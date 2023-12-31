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قناة النهار

بلماضي يمازح الصحفية بعدما سألته عن الحالة الذهنية ليوسف عطّال

بقلم قناة النهار
بلماضي يمازح الصحفية بعدما سألته عن الحالة الذهنية ليوسف عطّال
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بلماضي يمازح الصحفية بعدما سألته عن الحالة الذهنية ليوسف عطّال

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