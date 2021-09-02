بلماضي يمتدح زروقي ويرد على منتقديه

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بمتوسط الميدان رامز زروقي الذي سجل أول أهدافه يقميص المنتخب الوطني في مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية سهرة اليوم الخميس بعد مباراة جيبوتي أين تطرق لمستوى اللاعب رامز زروقي قائلا:

“سمعت الكثير من الكلام القاسي عن رامز زروقي في أول مباراة له من طرف أصحاب البلاطوهات، أنا كناخب وطني تابعد هذا اللاعب مع فريقه لعدة مبارايات، لأننا لا نختار اللاعبين بعد مباراة واحدة فقط مع فريقه،”.

“زروقي كسب الثقة من مباراة إلى أخرى، وتمكن من التواصل مع زملائه وتحصل على الثقة في الفريق، إنه لاعب جيد تكون في أمستردام، نحجن نتكل لغة كرة القدم ولا يهم اللغب التي يتكلمها”.

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