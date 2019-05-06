“بلماضي” يمنح تفاصيل جديدة بخصوص “مبولحي”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن “رايس وهاب مبولحي” يُسابق الزمن للتخلص من الإصابة التي لم تُفارقه منذ مارس الماضي.

وقال عند نزوله ضيفا على حصة “تريبون سبور” :”المُعطيات التي أمتلكها حاليا، تؤكد بأن رايس سيكون حاضرا معنا في مصر”.

وواصل :”هو يقوم باللازم لكي يتعافى في الوقت المُناسب، وأنا مُتفائل كثيرا بقدرته على المُشاركة معنا في كأس إفريقيا 2019″.

وبخصوص الحُراس دائما، تطرق الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الأفناك”، لـ”أليكسندر أوكيدجة” وأشاد به مُطولا ووصفه بـ”اللاعب المُهم داخل المجموعة”.