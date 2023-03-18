بلماضي ينافس سعدان على لقب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية
بقلم محمد.ل
رشح الموقع الرسمي لكأس العالم “FIFA” الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي، والمدرب السابق للخضر رابح سعدان، للتنافس على لقب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية.
ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم “FIFA” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، استفتاء يخص لقب أفضل مدرب في تاريخ المنتخبات العربية.
وشهدت قائمة الترشيحات تواجد الثنائي الجزائري، جمال بلماضي ورابح سعدان، إلى جانب الثنائي المصري حسن شحاتة ومحمود الجوهري، إضافة إلى الثنائي المغربي وليد الركراكي وبادو زاكي.
مواهب العرب ليست داخل المستطيل. بل على الخط أيضًا. 🤩
جواهر زاخرة كتبت بعقولها تاريخًا لبلادها، من برأيكم المُدرب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية؟ 😁 pic.twitter.com/G20Mxf4hd6
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 18, 2023
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