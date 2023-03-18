بلماضي ينافس سعدان على لقب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية

رشح الموقع الرسمي لكأس العالم “FIFA” الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي، والمدرب السابق للخضر رابح سعدان، للتنافس على لقب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم “FIFA” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، استفتاء يخص لقب أفضل مدرب في تاريخ المنتخبات العربية.

وشهدت قائمة الترشيحات تواجد الثنائي الجزائري، جمال بلماضي ورابح سعدان، إلى جانب الثنائي المصري حسن شحاتة ومحمود الجوهري، إضافة إلى الثنائي المغربي وليد الركراكي وبادو زاكي.