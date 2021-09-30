إعــــلانات
الرياضة

بلماضي ينال الثناء من صحفي بي ان سبورت

بقلم النهار أونلاين
بلماضي ينال الثناء من صحفي بي ان سبورت
الناخب الوطني جمال بلماضي
  • 1936
  • 0

أشاد الصحفي الجزائري بقناة بي ان سبورت القطرية “إسماعيل بوعبدالله” بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

وشكر صحفي بي ان سبورت الناخب الوطني جمال بلماضي على قيادته للخضر إ لى هذا التألق في حوار طريف مع صفحة “أوه ماي جول” على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993078
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر