بلماضي ينال الثناء من صحفي بي ان سبورت

أشاد الصحفي الجزائري بقناة بي ان سبورت القطرية “إسماعيل بوعبدالله” بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

وشكر صحفي بي ان سبورت الناخب الوطني جمال بلماضي على قيادته للخضر إ لى هذا التألق في حوار طريف مع صفحة “أوه ماي جول” على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

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