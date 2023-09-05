بلماضي: “ينتظرنا عمل كبير بتواجد عدة لاعبين جدد في المنتخب”

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، العمل الكبير الذي ينتظره خلال التربص الجاري، كما أكد على أهمية مبارتي تنزانيا، والسنغال، لتطوير آداء الخضر.

وصرح بلماضي، لتلفيزون “النهار”: “بصفة عامة كل مباريات المنتخب الوطني نخوضها بجدية تامة، وننتظرها بشغف، كون تواريخ الفيفا قليلة جدا”.

كما أضاف “لدينا عمل كبير للقيام خلال هذه الفترة، خاصة بتواجد عدة لاعبين جدد ضمن تعدادنا، من أجل ادماجهم جيدا في المنتخب”.

وأردف بلماضي: “أنا سعبيد كون منتخب تنزانيا مجبر على تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهتنا، ما سيعطي هذه المباراة قوة أكبر”.

وبخصوص ودية السنغال، قال جمال بلماضي: “منتخب السنغال، غني عن التعريف، بكل صدق، هو قلب افريقيا، كنت اود مواجهتهم بكامل التعداد، لكن للأسف لدينا غيابات، رغم ذلك ستكون مواجهة مفيدة لنا”.