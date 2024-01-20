بلماضي: “ينتظرنا نهائي أمام موريتانيا”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن المنتخب الوطني، سيلعب مباراة نهائي هذا الثلاثاء أمام نظيره المورتاني، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات “كان” كوت ديفوار.

ويحتاج الخضر، الذين حصدوا نقطتين فقط في أول جولتين من الـ”كان” بتعادل أمام أنغولا وبوركينافاسو، للفوز على موريتانيا، من أجل بلوغ ثمن النهائي.

وأوضح بلماضي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد لقاء بوركينافاسو. بأن التعادل اليوم، مهم للغاية في سباق التأهل.

قبل أن يضيف الناخب الوطني: “أردنا الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظنا، والتركيز على اللقاء الأخير.. وتنتظرنا مباراة نهائي أمام موريتانيا، يجب الفوز فيها”.