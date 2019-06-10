بلماضي ينتفض في وجه مسؤولي “الكاف” ويحذر الجميع قبل بداية “الكان” !

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين “الترجي التونسي” و”الوداد البيضاوي” المغربي.

وقال “بلماضي” في ندوة صحفية أجراها في الدوحة: “ما حدث سيناريو لا يصدق، الفار لا يعمل، رئيس الكاف يدخل أرضية الميدان، توقف المباراة لاكثر من ساعة”.

وأضاف: “وبعدها ستعاد المباراة النهائية.. وكل هذا الأمر حدث قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يؤكد أننا متأخرين جدا”.

وتابع: “كنا قد هنأنا بلايلي على الفوز وعلى هدفه في النهائي ولكن عليه الآن أن يلعب مباراة نهائي آخرى”.

وختم كلامه: “ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا يقلقنا قبل بداية كأس إفريقيا خاصة أن نفس القائمين على الكرة الإفريقية وبعد ما حدث في “تونس” سيكونون في الكان”.