بلماضي ينتقد الفيفا ويوقّف الجدل بشأن ترتيب “الخضر” العالمي  

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي انتقاداته اتجاه الإتحادية الدولية لكرة القدم “الفيفا” بسبب التطورات التي حدثت في سلم ترتيب المنتخبات.

إلى جانب فرضها المنطق في تأجيل كان الكاميرون قبل أن يتدخّل رئيس الإتحاد الكاميروني.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم “لا أريد الحديث عن الفيفا وإذا افرغت ما في قلبي لن يحدث خيرا”.

كما أضاف عن الترتيب العالمي للكتيبة الوطنية “شيء جيد التحدث عن الرقم القياسي للمنتخب الوطني، الأمر الأكيد أن لدينا 33 مباراة دون انهزام ولا يمكن لي أحد أن يسحبها منا”.

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وحقق الخضر قفزة نوعية في ترتيب الفيفا لشهر ديسمبر. وذلك بعد تتويجهم بكأس العرب 2021 في قطر عن جدارة واستحقاق.

واحتل محاربو الصحراء الصف التاسع والعشرين من الترتيب العالمي. بعد أن كانو في المركز الثاني والثلاثبن الشهر الماضي.

وصحح الإتحاد الدولي لكرة القدم خطأه بخصوص المنشور الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر بخصوص عدد مباريات المنتخب الجزائري دون هزيمة.

وسحبت صفحة كأس العالم للمنتخبات اتلعربية فيفا تغريدتها التي نشرتها صبيحة اليوم الس بت بعد مراسلة مستعجلة من الفاف.

وإعتبرت الفيفا في منشورها السابق بأن سلسلة مباريات الخضر دون هزيمة، لا تتجاوز الـ20 لقاء على التوالي.

وجاءت خرجة الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، خلال تقديمه للمواجهة المرتقبة بين محاربي الصحراء والمغرب في كأس العرب.