“بلماضي” ينتقد المُدربين السابقين لـ”الخضر” وينُهي “السوسيال”!

إنتقد الناخب الوطني، جمال بلماضي أسلافه على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”، مؤكدا بأنه سيُغير الأمور بشكل جذري في المُستقبل القريب.

وقال الرجل الأول في “الخضر” بعد خسارة “البنين” :”سابقا كُنا نعرف التشكيلة الأساسية، قبل المُباريات، والبقية تأتي لتسخين كرسي البدلاء”.

ليُشير بعدها بأنه سيعيد روح المُنافسة داخل “مُحاربي الصحراء”، مُهددا “النجوم” بالخروج من حساباته، إن لم يستفيقوا ويسترجعوا مُستواهم سريعا.

وبدأ “بلماضي” بتطبيق سياسته في السفرية الأخيرة إلى “كوتونو”، عندما كانت له الشجاعة في إحالة، رياض محرز على مقاعد البدلاء.