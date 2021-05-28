بلماضي ينشط ندوة صحفية يوم الثلاثاء

كشفت الفاف عبر موقعها الرسمي، أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” سينشط ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل تحسبا لتربص الخضر أين سيخوض رفقاء “مبولحي” 3 مباريات ودية أمام كل من “موريتانيا”، “مالي” و”تونس”.

وجاء في موقع الفاف، أن الندوة ستقام في المركز التقني بسيدي موسى بداية من 11:00، على أن يجيب الناخب الوطني “جمال بلماضي“، على أسئلة الصحفيين خاصة في حال تواجد أسماء جديدة في قائمة الخضر التي لم تعلن لحد الآن.

في نفس السياق، فإن نجوم الخضر يواصلون الحضور تباعا لمركز التقني بسيدي موسى قبل بداية التربص الذي ينطلق رسميا يوم الإثنين المقبل.