بلماضي ينعي وفاة الحارس السابق مهدي سرباح

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي تعازيه القلبية لعائلة سرباح إثر وفاة أسطورة حراسة المرمى الجزائرية مهدي سرباح.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، تعزية بلماضي، التي عبر من خلالها عن حزنه العميق إثر تلقيه نبأ وفاة سرباح.

كما عزى مدرب “الخضر” عائلة الفقيد، راجيا المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة، أن مهدي سرباح، انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة بالعاصمة، بعد صراع طويل مع المرض.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

طالع أيضا: