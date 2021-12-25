بلماضي ينعي وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار

نعى الناخب الوطني جمال بلماضي بأصدق مشاعر العزاء والمواساة وفاة لاعب مولودية سعيدة “سفيان لوكار” خلال مباراة فريقه أمام جمعية وهران بملعب الشهيد بوعقل.

ونشر موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت تغازي الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي تقدم بأخلص التعازي لعائلة الفقيد وكل أنصار فريق مولودية سعيدة، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ويسكنه فسيح جنانه .ويلهم ذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.