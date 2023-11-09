بلماضي ينعي وفاة لعايب ويترحم على شهداء غزة

حرص الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، من جامعة الجزائر (3) بدالي ابراهيم، على الترحم على فقيد كرة القدم الجزائرية محمد العايب، وشهداء غزة.

وفي بداية المحاضرة، التي نشطها بلماضي، بجامعة الجزائر (3)، تحت عنوان “التحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2019 وعوامل النجاح”، قال بلماضي:

“أتقدم بتعازي الحارة لوفاة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد العايب، ونتمنى الصبر لعائلته”.

كما أضاف جمال بلماضي: “أترحم أيضا على شهداء غزة، الذين سقطوا مؤخرا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.