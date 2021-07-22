بلماضي ينعي وفاة نور الدين سعدي

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي تأثره الشديد، بوفاة المدرب الجزائري نور الدين سعدي، كما عبر عن تعازيه القلبية لعائلة الفقيد.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن التعازي القلبية التي وجهها بلماضي، لعائلة سعدي، عقب تلقيه نبأ وفاته.

وأبدى مدرب الخضر، عن تضامنه، ومواساته، راجيا المولى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن المدرب الجزائري نور الدين سعدي، فارق الحياة أول أمس الثلاثاء، بمستشفى “بني مسوس”، بعد صراع طويل مع فيروس “كرونا”.