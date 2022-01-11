بلماضي ينفجر غاضبا.. هل أنت صحفي !

دخل الناخب الوطني جمال بلماضي في مشادات كلامية مع أحد الصحفيين الإيفواريين خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة التي تعثر فيها الخضر أمام سيراليون ظهيرة اليوم الثلاثاء.

وحاول الصحفي الإيفواري إستفزاز الناخب الوطني جمال بلماضي بطرحه سؤال حول إصراره على الحديث عن حرارة الطقس منذ الندوة الصحفية الأولى، وإستفسر الصحفي عن حالة الطقس في الجزائر.

وقال بلماضي: “لا أعتقد أنني أصريت على الحديث عن الحرارة منذ الندوة الصحفية الأولى لكن هل تريد أن تقارن حالة الطقس هنا في دوالا مع الجزائر”؟

“لعلمك الجو افي الجزائر جد بارد في هذه الفترة .. ولا تتعمق كثيرا في هذا السؤوال لأنك “تخبط في الحيط”

“الجو في الجزائر بارد في هذه الفترة سواء على الثانية أو السادسة مساءا.. هل أنت صحفي أو مختص في الطقس”؟