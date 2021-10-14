بلماضي ينفجر غضبا في وجه نجم فرنسا السابق على المُباشر !
بقلم حواز عبد النور
انفجر الناخب الوطني جمال بلماضي في وجه النجم الدولي الفرنسي السابق “جيروم روتان” بعد تقليله من قيمة الجزائر.
روتان قال خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع قناة “أر م سي” بالكوتش جمال أمسية اليوم الخميس بأن دولور قدم خدمة للخضر عندما التحق بهم في كان 2019.
بلماضي تنرفز ورد عليه:”روتان.. عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني والجزائر كبلد أُحذرك من استعمال مصطلحات في غير محلها”.
وأضاف “جمال”:”أُحذرك من أن تخرج عن النطاق، لقد سمعت جيدا ماقلته، الأمر يتعلق ببلد وليس بفريق”.
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