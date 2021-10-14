بلماضي ينفجر غضبا في وجه نجم فرنسا السابق على المُباشر !

انفجر الناخب الوطني جمال بلماضي في وجه النجم الدولي الفرنسي السابق “جيروم روتان” بعد تقليله من قيمة الجزائر.

روتان قال خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع قناة “أر م سي” بالكوتش جمال أمسية اليوم الخميس بأن دولور قدم خدمة للخضر عندما التحق بهم في كان 2019.

بلماضي تنرفز ورد عليه:”روتان.. عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني والجزائر كبلد أُحذرك من استعمال مصطلحات في غير محلها”.

وأضاف “جمال”:”أُحذرك من أن تخرج عن النطاق، لقد سمعت جيدا ماقلته، الأمر يتعلق ببلد وليس بفريق”.

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