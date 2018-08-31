بلماضي ينفض الغبار عن لاعبين قدامى ويعيدهم للخضر !

حملت قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر المقبل العديد من المفاجئات، خصوصا تلك المتعلقة بالأسماء التي غادرت المنتخب منذ عدة سنوات.

وإستدعى بلماضي متوسط ميدان نادي ديجون الفرنسي “مهدي عبيد ” الذي لم يشارك في أي مباراة كاساسي مع الخضر منذ مواجهة نيجيريا سنة 2016 والتي إنتهت بهيزمة المنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدف واحد.

كما عرفت القائمة إستدعاء المدافع رفيق حليش الذي يبلغ من العمر 32 سنة، بالإضافة إلى إبتعاده عن قائمة المنتخب الوطني منذ عدة سنوات.

قائمة المنتخب الوطني:

ماندي، بن سبعيني، سليماني، فغولي، بن طالب، تايدر، قديورة، محرز، سوداني، غزال، عبيد، بودبوز، براهيمي، بونجاح، بولاية، بن زية، فارس، حليش، طاهارت، عبد اللاوي، بلخيتر، حساني