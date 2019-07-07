بلماضي ينفعل :”ماراناش نلعبو غُميضة”

إنفعل الناخب الوطني “جمال بلماضي” من سؤال طُرح عليه خلال الندوة الصُحفية التي تلت المواجهة أمام “غينيا” سهرة اليوم الأحد.

وأوضح الرجل الأول في “الخضر” بأن رفضه وصف “المُرشح” لم يأتي من العدم قائلا :”لسنا هنا لكي نلعب الغُميضة”.

وواصل :”الأمور واضحة للجميع، وقلتها في العديد من المرات، لدينا طموحات كبيرة جدا ولكننا لسنا المُرشح الأول والأرقام تؤكد ذلك”.

وطالب المُدرب الأسبق لقطر بإحترام وجهة نظره التي تجمع بين الطموح والعقلانية، كونها الوصفة الأمثل الى غاية الساعة.

ويُفضل التقني الجزائري أن يبقى أشباله في الظل ولو أن هذا سيكون صعبا في الأيام القادمة، نظرا للمُستويات المميزة المُقدمة منذ إنطلاق المُنافسة.