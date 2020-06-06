بلماضي ينفي قطعيا إتصاله بلوكا زيدان وجوناثان شميد

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، في تصريحات للموقع الرسمي للفاف، بأنه لم يتصل تماما لا بلوكا زيدان ولا بجوناثان شميد مثلما يُتداول مؤخرا.

وقال الرجل الأول في الخضر، بخصوص تصريحات لاعب فرايبورغ الأخيرة لـ”فرانس فوتبول”، والتي أكد فيها بأنه تحدث معه :”لم يسبق لي وأن تحدثت معه”.

ليُضيف :”رُبما تحدث مع شخص إنتحل صفتي، ولكني لم أتبادل مع أطراف الحديث تماما ولم يسبق لي الإتصال به”.

وواصل :”كما أود الإشارة بأنه لم يسبق وأن إتصلت بلوكا زيدان، ولم أتطرق لهذا الموضوع سابقا، لأن هذا الأخير لم يُصرح بأي شيء”.