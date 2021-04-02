بلماضي يهاجم الحكم “أديلو” مجددا بسبب ربط أحذية لاعبي زامبيا!

هاجم الناخب الوطني، جمال بلماضي، الحكم “محمد أديلو” من جزر القمر الذي أدار مباراة الخضر أمام زامبيا الأسبوع الماضي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا.

وتحدث بلماضي صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن التحكيم الكارثي الذي أدار مباراة زامبيا قائلا:

“منذ بداية المباراة والحكم يركز على دكّة بدلاء منتخبنا الوطني، في حين أن دكة المنافس كانت تتصرف بأريحية، والكل شاهد كيف ربط حذاء أحد لاعبي منتخب زامبيا، في حين أنه مارس ضغطا رهيبا على لاعبينا”.