بلماضي يواجه ورطة حقيقية قبل إنطلاق كان الكاميرون

يتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة حقيقية خلال فترة التحضيرات التي تسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، بسبب إصرار الأندية الأوروبية على عدم تسريح لاعبيها الأفارقة قبل تاريخ 3 جانفي المقبل.

وأرسل منتدى الدوريات العالمية خطابين إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» ونظيره الإفريقي «كاف»، بشأن موعد انضمام اللاعبين الدوليين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية اعتبارًا من 3 جانفي بدلاً من 27 ديسمبر الذي حدده الفيفا.

هذا ويعتبر منتدى الدوريات العالمية منظمة شاملة تغطي أندية الدوري الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتعقد اجتماعاته منذ عام 2015 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل سنوي.

هذا وكان من المنتظر أن ينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 28 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان مبرمجا أن يواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي منتخب غامبيا وديا يوم 1 جانفي، ومواجهة ثانية أمام غانا يوم 5 جانفي.