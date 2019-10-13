بلماضي يواجه وسائل الإعلام رفقة محرز غدا الإثنين

نشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم البرنامج الكامل للمنتخب الوطني الجزائري بمدينة ليل الفرنسية.

خلية الإعلام بالفاف أكدت في بيانها ان الناخب الوطني “جمال بلماضي” سيعقد ندوة صحفية غدا الإثنين بملعب “بيار موروا” بداية من الساعة 16:45.

وسيكون قائد مُحاربي الصحراء “رياض محرز” حاضرا خلال الندوة الصحفية رفقة لاعب آخر لم يُكشف عن اسمه بعد.

أشبال “بلماضي” سيُجرون الحصة التدريبية الآخيرة غدا الإثنين بملعب المباراة بداية من الساعة الخامسة تدوم ساعة وربع وتكون مفتوحة لوسائل الاعلام لمدة 15 دقيقة فقط.