عاجل

بلماضي يواجه وسائل الإعلام رفقة محرز غدا الإثنين

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يواجه وسائل الإعلام رفقة محرز غدا الإثنين صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

نشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم البرنامج الكامل للمنتخب الوطني الجزائري بمدينة ليل الفرنسية.

خلية الإعلام بالفاف أكدت في بيانها ان الناخب الوطني “جمال بلماضي” سيعقد ندوة صحفية غدا الإثنين بملعب “بيار موروا” بداية من الساعة 16:45.

وسيكون قائد مُحاربي الصحراء “رياض محرز” حاضرا خلال الندوة الصحفية رفقة لاعب آخر لم يُكشف عن اسمه بعد.

أشبال “بلماضي” سيُجرون الحصة التدريبية الآخيرة غدا الإثنين بملعب المباراة بداية من الساعة الخامسة تدوم ساعة وربع وتكون مفتوحة لوسائل الاعلام لمدة 15 دقيقة فقط.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=711941

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com