بلماضي يواصل “الماراطون” ويصل الى المغرب

واصل جمال بلماضي ماراطون العمل بين المنتخب الوطني الأول والمحلي، وذلك بعد أن وصل في الساعات الماضية الى الأراضي المغربية.

وكان الرجل الأول في الخضر متواجدا في العاصمة الفرنسية باريس نهاية الأسبوع، بعد أن قضى يومين مع الأفناك في ليل.

ويأتي تنقل صاحب الـ43 عاما الى مدينة بركان بغرض مُتابعة المواجهة بين المنتخب المحلي ونظيره المغربي، في إطار تصفيات الكان.

يُذكر بأن التقني أكد في وقت سابق إستحالة جمعه لمهمة تدريب مُنتخبين في نفس الوقت، ولكن دون إهمال نجوم الدوري.

وأوضح المُتوج بكأس إفريقيا في مُناسبات عديدة بأن المحليين في حساباته، وسينالون فُرصتهم عندما يُظهرون مؤهلاتهم.