بلماضي يواصل مغامرته مع الخضر إلى غاية مونديال 2026

بعد الحديث الذي كثر مؤخرا حول مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي، يتجه هذا الأخير لمواصله مغامرته إلى غاية مونديال 2026.

وكشف الناطق الرسمي للفاف صالح باي عبود، في حوار لـ”الجزيرة نت”: “تجديد عقد بلماضي، أمر عادي ومرتبط بأمور إدارية”.

كما أضاف: “بلماضي وعقب اقضائنا من المونديال، أدلى بتصريح للموقع الرسمي للفاف، أكد فيه مواصلة مغامرته مع الخضر”.

وتابع صالح باي عبود: “رئيس الفاف جهيد زفيزف، بدوره صرح للاعلام الجزائري، بأن بلماضي باق في منصبه إلى غاية 2026”.