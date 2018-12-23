بلماضي يوجه الدعوة لسادس لاعب من سوسطارة لودية قطر !

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة إلى متوسط ميدان فريق إتحاد العاصمة بلال بن حمودة من أجل دخول تربص الخضر تحسبا لودية قطر المزمع إجرائها يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأصبح بن حمودة سادس لاعب من فريق إتحاد العاصمة يلتحق بصفوف الخضر بعد كل من بن يحيى، بن خماسة، شيتة، بن غيث، ومزيان.

والغريب في الأمر أن بلماضي لم يشاهد بن حمودة سوى في 20 دقيقة فقط خلال المباراة التي جمعت إتحاد العاصمة أمام جمعية وهران في إطار الدور الـ32 من منافسة كاس الجمهورية أين دخل كبديلا لزميله بودربال في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكان اللاعب بن حمودة خارج حسابات المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي حيث إكتفى بـ108 دقيقة في 27 مباراة مقسمة بين 20 دقيقة في منافسة الكأس و98 دقيقة فقط في البطولة (8 دقائق أمام أولمبي المدية، 90 دقيقة أمام مولودية وهران).