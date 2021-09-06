بلماضي يوجه تحذيرا شديد اللهجة :”هؤلاء مُطالبون بتحمل مسؤوليتهم”

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، تحذيرا شديد اللهجة بخصوص أرضية “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بعد التغييرات التي طرأت مؤخرا، والتي تسببت في إقالة مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، والذي كان مسؤولا على الملعب الذي يحتضن الخضر منذ سنوات.

وقال “الكوتش جمال”، قبل طيران تشكيلته تجاه مراكش لمُلاقاة بوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة للمونديال :”قمت بدوري فقط، لقد لاحظت الحالة الكارثية التي كانت تتواجد فيها الأرضية، ولا أريد الدخول في مشاكل مع أيٍ كان”.

وواصل في سياق مُتصل :”يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته، ويقوم بعمله لا أكثر ولا أقل، لدينا موعدان في شهري أوكتوبر ونوفمبر، وأتمنى أن تكون الأرضية جاهزة هذه المرة”.