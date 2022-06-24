بلماضي يوجه رسالة خاصة لمُنتخب أقل من 18 سنة

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة خاصة لمُنتخب أقل من 18 سنة الذي سيُشارك في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

حيث قال، بلماضي، في تصريحات للتلفزيون العمومي، لحظة وصوله إلى مدينة الباهية اليوم الجمعة.

“مواجهة الخضر أمام إسبانيا ستكون قوية، خاصة وأننا نعرف قدرات المنتخب الإسباني”.

“يجب أن يكون للمُنتخب الوطني لأقل من 18 سنة طموح من أجل التطور، ومواجهة الأفضل”.

“هذه الفئة ستمنحنا الكثير من أجل التحضير للمُستقبل”.