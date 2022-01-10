بلماضي يوجه رسالة قوية لبونجاح قبل مواجهة سيراليون

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة قوية لمهاجمه بغداد بونجاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراليون، في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة من الكان.

في حين تحدث أفضل مدرب في القارة السمراء بخصوص الإنتقادات التي يتعرض لها لاعب السد القطري. قائلا :”هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم المحترفة”.

كما أضاف :”بغداد مثله مثل بقية زملائه مطالبون بإيجاد الحلول. وتحمل الضغط المفروض عليهم، لأن مهنتهم تتطلب ذلك”.

ليختم :”من جهتنا نقوم بعمل كبير من أجل السماح له بتجاوز الانتقادات السلبية. والتأكيد على أنه بغداد والبقية يمتلكون ثقة الطاقم الفني وبقية زملائهم في المنتخب”.

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تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ركائز المنتخب الوطني على هامش تكريمهم صبيحة اليوم الإثنين بقصر الشعب بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

وخص رئيس الجمهورية في حديثه مع لاعبي الخضر حول التحديات المقبلة التي تنتظرهم على غرار كاس العالم وكأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس الجمهورية لبونجاح وبلايلي : “أمامنا تحديات قوية سواء كاس أمم إفريقيا أو كأس العالم، انا أعتقد وإن شاء الله ربي مايخيبناش نتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس العالم”

قبل أن يجيبه بونجاج: ” إن شاء الله سنصل إلى ربع النهائي أو المربع الذهبي”.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح كرة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب القطري أكرم عفيف في مرمى السيلية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة التي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري القطري.

وعاد اللاعب بغداد بونجاح للإنضمام إلى فريقه السد بعدما غادر تربص المنتخب الوطني بترخيص من الناخب الوطني جمال بلماضي.