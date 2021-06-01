بلماضي يوجه رسالة لبن العمري :”علابالو واش لازم يدير”

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة مُباشرة لجمال الدين بن العمري، بعد نهاية تجربته مع أولمبيك ليون. وطالب الرجل الأول في الخضر من مُحاربه تغيير الأجواء في أقرب الآجال الممكنة.

وقال في هذا الشأن :”جمال علابالو واش لازم يدير وأنا علابالي، أتمنى أن يستغل الميركاتو الصيفي سريعا، لإيجاد فريق يسمح له باللعب نهاية كل أسبوع، عكس ما حصل له في ليون”.

وأضاف :”بن العمري تأثر مما عاشاه مع لوال، ولكنه رفع التحدي وواصل العمل بشكل جدي من أجل المُحافظة على لياقته، ونحن نأمل أن يعود بشكل أقوى ونسترجع جمال الذي لا يمكن أن يمر عليه أي كان”.

وختم :”عليه نسيان الموسم الماضي، وفتح صفحة جديدة، لكي يعود كواحد من أفضل المدافعين في إفريقيا”.