بلماضي يوجه رسالة مباشرة لمصطفى بسكري

خص الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، برسالة واضحة ومباشرة.

وقال بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “لدي أمل في المدير الفني الوطني الجديد من أجل الاهتمام أكثر بالتكوين في الجزائر”.

كما أضاف مدرب الخضر: “التقيت بالمدير الفني الوطني مؤخرا، لكن لم نتحدث كثيرا، وربما سنقوم بذلك مستقبلا”.

وشدد جمال بلماضي، خلال تصريحاته بخصوص التكوين، على ظرورة منح أهمية أكبر لهذا الجانب في كرة القدم الجزائرية.