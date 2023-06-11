بلماضي يوجه رسالة واضحة لحراس مرمى الخضر

تحدث مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية، عن منصب حراسة مرمى الخضر، موجها رسالة واضحة للاعبيه

وقال بلماضي، في تصريحاته: “في المباريات الماضية كنت اعتمد عدة تغييرات في تشكيلتنا من مباراة لأخرى”.

كما أضاف، بخصوص منصب حراسة المرمى: “سأحول تركيزي هذه المرو لمنصب حراسة المرمى”.

وتابع جمال بلماضي: “قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي سأعتمد فيها على الأقل على حارسي مرمى مختلفين”.

يذكر أن القائمة التي وجه لها الدعوة جمال بلماضي، للمشاركة في مباراتي، أوغندا، وتونس، تضم ثلاثة حراس مرمى، وهم ماندريا، زغبة، وبن بوط.