بلماضي يوجه سهامه لصاحب “SALOPETTE” :”ما الذي تريده مني”

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، قصفا موجها ضد القائمين على ملعب مُصطفى تشاكر، والذي يتواجد في وضعية لا تُصلح للعب كرة القدم، ولا تتناسب مع إستقبال أبطال إفريقيا، في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتطرق صانع ملحمة مصر 2019، لمن وصفه بصاحب “السالوبات” قائلا :”هذا الشخص وآخرون يعملون معه، ما الذي يريدونه مني؟ هل يجب أن أعيش داخل ملعب تشاكر وأراقبهم إن كانوا يقومون بعملهم بشكل يومي وبالطريقة اللازمة، هذا أمر غير معقول”.

ليُضيف في سياق مُتصل :”في بلادنا فقط، يربطون سوء الأرضية بإرتفاع درجة الحرارة، أو بالفطريات، هذه الفطريات توجد عندنا فقط على ما يبدو، في قطر الحرارة تصل لـ60 درجة، ولكن الملاعب وعشبها في أفضل حال، الفرق هنا”.