بلماضي يوجّه رسالة للجمهور الجزائري بعد الإطاحة بالنيجر

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي رسالته الخاصة للجمهور الجزائري الذي شارك اللاعبين فرحة الفوز أمام منتخب النيجر.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الجمهور الجزائري يحب المنتخب كثيرا، وعلمت أنهم أتوا إلى الملعب و فطروا في رمضان، نفس الشيء بالنسبة نحن بعيدا عن العائلات”

وأضاف بلماضي”لم أنتظر مجيء الأنصار بقوة إلى الملعب بحكم رمضان، لكن ليس أمر جديد علينا، الضغط الذي نعاني من منه ليس النتيجة وإنما إسعاد الأنصار”

كما ختم مهندس التتويج بكان 2019 “أتمنى رمضان كريم للجميع و تصوموا بالصحة والهناء”.

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