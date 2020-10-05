بلماضي يوسع قائمة الخضر إلى 26 لاعبا!

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يوسع قائمة الخضر إلى 26 لاعبا!
بقلم يونس رزيق

أكدت مصادر النهار المقربة من المنتخب الوطني، أن مهاجم الخضر بغداد بونجاح تحصل على تأشيرة دخول الأراضي الهولندية، ومن المنتظر أن يلتحق بتربص الخضر يوم غد الثلاثاء.

كما أكدت نفس المصادر أن الحارس الدولي عز الدين دوخة ستقدم بطلب تأشيرة هو الآخر للحاق بزملائه في النمسا لحضور تربص الخضر.

وبالرغم من حل مشكل الثنائي عز الدين دوخة وبغداد بونجاح، إلا أن الناخب الوطني جمال بلماضي لم يلغ دعوة الثنائي مرباح غايا وأسامة درفلو اللذان سيلتحقان بتربص الخضر بالنمسا لتصل قائمة اللاعبين المعنية بهذا التربص إلى 26 لاعب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898310

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com